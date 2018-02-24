Больше тысячи человек собрались на митинг в защиту русских школ в Латвии

24 Февр. 14:45 2018-02-24T14:47:00+03:00

Акция протеста против перевода всех образовательных учреждений страны на обучение на латышском языке проходит в одном из центральных парков Риги

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В субботу, 24 февраля, в одном из центральных парков Риги проходит митинг под лозунгом «Русской школе быть!». Речь идет об акции протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. По словам организаторов, их мероприятие приурочено к 229-й годовщине открытия первой русской школы в Латвии.

По имеющимся данным, на митинг собрались больше тысячи человек. Некоторые из них держат в руках плакаты с надписями «Русским детям - русские школы», «Хочу учиться на родном языке», «Реформа - бред. Реформе - нет». При этом участники манифестации скандируют «Руки прочь от русских школ» и «Русский - родной, латышский - второй», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе правительство Латвии поддержало поправки в закон об образовании, которые предусматривают перевод всех образовательных учреждений страны на обучение только на латышском языке. А в феврале за перевод школ на латышский язык проголосовал сейм прибалтийского государства.