Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 22 мая

СЕГОДНЯ 19:49 2019-05-21T19:49:50+03:00

Сообщается, что в ходе заседания будет обсуждаться внесение поправок в закон о выборах депутатов парламента Фото: REUTERS

Сообщается, что в ходе заседания будет обсуждаться внесение поправок в закон "О выборах народных депутатов Украины"

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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о проведении внеочередного пленарного заседания парламента в полдень в среду, 22 мая. Сообщается, что в ходе заседания будет обсуждаться внесение поправок в закон о выборах депутатов парламента.

"Прошу 22 мая 2019 года собраться на внеочередное пленарное заседание Верховной рады, в повестку дня которого включить рассмотрение поправок в закон "О выборах народных депутатов Украины": - говорится в тексте заявления, которое Парубий опубликовал в своем Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента страны и проведении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля. В ходе церемонии инаугурации новый глава государства также призвал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU