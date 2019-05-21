Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 22 мая
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о проведении внеочередного пленарного заседания парламента в полдень в среду, 22 мая. Сообщается, что в ходе заседания будет обсуждаться внесение поправок в закон о выборах депутатов парламента.
"Прошу 22 мая 2019 года собраться на внеочередное пленарное заседание Верховной рады, в повестку дня которого включить рассмотрение поправок в закон "О выборах народных депутатов Украины": - говорится в тексте заявления, которое Парубий опубликовал в своем Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента страны и проведении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля. В ходе церемонии инаугурации новый глава государства также призвал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU