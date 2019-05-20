СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-20T11:06:41+03:00

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Новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Заявление было сделано на церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая.

Перед этим глава государства попросил также принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и освободить от занимаемых должностей руководителя Службы безопасности Украины, министра обороны страны и генпрокурора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

"Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался сделать все, чтобы украинцы улыбались. Это была не только моя работа, но и моя миссия. Следующие 5 лет я буду делать все, чтобы вы не плакали", - такими словами Зеленский завершил принесение присяги.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее бывший квнщик официально вступил в должность украинского президента. Новоизбранный глава государства получил официальные символы власти и обратился с речью к народу. Теперь ему нужно будет встретиться с командующими Вооруженных сил страны и главами приглашенных на мероприятие зарубежных делегаций.

"КП" вела прямую онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

КСТАТИ

Зеленский пришел на инаугурацию пешком

Новоизбранный президент Украины встретился со своими сторонниками в парке, а после направился к зданию Рады (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU