Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
Новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Заявление было сделано на церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая.
Перед этим глава государства попросил также принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и освободить от занимаемых должностей руководителя Службы безопасности Украины, министра обороны страны и генпрокурора.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
"Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался сделать все, чтобы украинцы улыбались. Это была не только моя работа, но и моя миссия. Следующие 5 лет я буду делать все, чтобы вы не плакали", - такими словами Зеленский завершил принесение присяги.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее бывший квнщик официально вступил в должность украинского президента. Новоизбранный глава государства получил официальные символы власти и обратился с речью к народу. Теперь ему нужно будет встретиться с командующими Вооруженных сил страны и главами приглашенных на мероприятие зарубежных делегаций.
"КП" вела прямую онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Зеленского.
Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.
КСТАТИ
Зеленский пришел на инаугурацию пешком
Новоизбранный президент Украины встретился со своими сторонниками в парке, а после направился к зданию Рады (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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