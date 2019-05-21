Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля. Соответствующие документ опубликован на сайте украинского лидера.
Как отмечается в указе, решение о роспуске парламента было принято в связи с отсутствием правящей коалиции в течение более чем 30 дней.
Зеленский также попросил Спикера Рады созвать в среду, 22 мая, внеочередное заседание Рады для внесения изменений в закон о выборах депутатов.
Как сообщал ранее сайт kp.ru первый вице-спикер незалежной сообщил, что на встрече с Зеленским, которая состоялся во вторник, 21 мая, обсуждались даты досрочных выборов в парламент страны 21 или 28 июля. При этом все фракции Верховной Рады согласились идти на выборы 21 июля. После состоявшийся встречи лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сделал заявление о том, что было принято решение о проведении досрочных выборов 21 июля.
Напомним, заявление о роспуске Верховной рады новоизбранный украинский президент сделал после своей инаугурации, в минувший понедельник, 21 мая.
Украинцы - об инаугурации Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU