2019-05-21T17:55:35+03:00
Политика

Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля

Украинский президент подписал указ о роспуске парламента [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июляЗеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июляФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля. Соответствующие документ опубликован на сайте украинского лидера.

Как отмечается в указе, решение о роспуске парламента было принято в связи с отсутствием правящей коалиции в течение более чем 30 дней.

Зеленский также попросил Спикера Рады созвать в среду, 22 мая, внеочередное заседание Рады для внесения изменений в закон о выборах депутатов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru первый вице-спикер незалежной сообщил, что на встрече с Зеленским, которая состоялся во вторник, 21 мая, обсуждались даты досрочных выборов в парламент страны 21 или 28 июля. При этом все фракции Верховной Рады согласились идти на выборы 21 июля. После состоявшийся встречи лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сделал заявление о том, что было принято решение о проведении досрочных выборов 21 июля.

Напомним, заявление о роспуске Верховной рады новоизбранный украинский президент сделал после своей инаугурации, в минувший понедельник, 21 мая.

Украинцы - об инаугурации Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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