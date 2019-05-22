2019-05-22T16:17:30+03:00
Политика

"Это запах горящих шин": Парубий призвал украинцев принюхаться

Председатель Верховной Рады намекнул своим подписчикам на необходимость проведения нового Майдана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель Рады Андрей ПарубийПредседатель Рады Андрей ПарубийФото: REUTERS
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к украинцам с просьбой "принюхаться" к тому, что происходит в стране. Такой необычный пост появился на странице депутата в социальных сетях.

"Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!", - написал Парубий у себя на странице в Twitter.

Таким высказыванием политик, вероятно, хотел указать подписчикам на необходимость проведения нового Майдана, ведь вступивший в должность президента страны Владимир Зеленский накануне приказал распустить парламент и провести внеочередные выборы.

Сайт kp.ru писал о том, что Парубий отказался признавать такое решение и пообещал обжаловать его в Конституционном суде. Между тем, дата проведения досрочных парламентских выборов назначена на 21 июля.

Украинцы - об инаугурации Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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