"Это запах горящих шин": Парубий призвал украинцев принюхаться
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к украинцам с просьбой "принюхаться" к тому, что происходит в стране. Такой необычный пост появился на странице депутата в социальных сетях.
"Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!", - написал Парубий у себя на странице в Twitter.
Таким высказыванием политик, вероятно, хотел указать подписчикам на необходимость проведения нового Майдана, ведь вступивший в должность президента страны Владимир Зеленский накануне приказал распустить парламент и провести внеочередные выборы.
Сайт kp.ru писал о том, что Парубий отказался признавать такое решение и пообещал обжаловать его в Конституционном суде. Между тем, дата проведения досрочных парламентских выборов назначена на 21 июля.
Украинцы - об инаугурации Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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