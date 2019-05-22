Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-22T10:57:03+03:00

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. Об этом в среду, 22 мая, сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Печально и тревожно, что гарант конституции Украины [президент Владимир Зеленский] начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак", - написал он в «Фейсбуке». При этом в комментариях он добавил, что указ "будет оспорен".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, во время своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады. На следующий день, соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства. Кроме того, было объявлено о проведении досрочных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU