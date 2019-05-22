2019-05-22T10:57:03+03:00
Политика

Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины

Спикер украинского парламента считает, что президент Владимир Зеленский начинает свою деятельность с грубого нарушения Конституции
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Спикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном судеСпикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном судеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. Об этом в среду, 22 мая, сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Печально и тревожно, что гарант конституции Украины [президент Владимир Зеленский] начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак", - написал он в «Фейсбуке». При этом в комментариях он добавил, что указ "будет оспорен".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, во время своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады. На следующий день, соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства. Кроме того, было объявлено о проведении досрочных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый
Франция готовит ПВО для размещения в Турции
В городе Кольчугино Владимирской области снят режим контртеррористической операции
"Кнут и пряник": Киев определил позицию при разговоре с Москвой
На Украине объявили сбор подписей против роспуска Рады
В России могут упросить досмотр инвалидов в аэропортах
В Подмосковье полицейские остановили такси для проверки и нашли целый арсенал оружия
Почти все аудитории для ЕГЭ оснастят камерами
Центробанк хочет запретить купюры из «банка приколов»
Появилось видео ликвидации боевиков под Владимиром, которые планировали теракт
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в связи с "Евровидением" стран
Госдеп: правительственные войска Сирии могли 19 мая применить химоружие
Глава Минздрава Украины призвала ООН исключить Россию из Совбеза ООН
Погода в Москве на 22 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь
Роскомнадзор направит в Instagram запрос по утечке данных 49 млн пользователей
Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией "плохим знаком"
Двух боевиков ликвидировали в ходе операции во Владимирской области
Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался русским
В США прошли марши против запретов на аборты
Трамп 5 июня посетит Ирландию