Зеленский таки распустил Раду
Уже не смешно — на Украине снова выборы. Через 2 месяца. Теперь — парламентские. И они не менее важны, чем президентские. Потому что именно Верховная Рада назначает на Украине и премьера, и всех министров (кроме глав МИДа и Минобороны). А без своего правительства любой президент — голый король без рычагов управления страной.
Это значит — искры и брызги вокруг выборов в Раду будут лететь такие же, как на батле Зеленского с Порошенко. Тем более — сейчас у Зеленского в Раде вообще нет ни одного своего депутата. Ему надо успеть провести туда свою партию, пока народ не успел в нем разочароваться. А Порошенко надо спасать шкуру. Не только политическую, но и натурально свою. На него уже открыли дело о госизмене. А будут еще и дела о коррупции. Остается бежать в Ростов (да кто ж его пустит - разве только сразу к прокурору) или в Соединенные Штаты Европы-Америки (но эти черти могут и выдать). Либо получить статус депутата и неприкосновенность на Украине.
Зеленский еще на инаугурации объявил: «Я распускаю эту Раду». Но многие сомневались — решится ли? Подпишет ли указ?
И он таки решился. Подписал. Объявив, что «главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к ней — 4%, это говорит о неудовлетворительных результатах работы депутатов».
Да потому что эта Рада почти 5 лет только и делала, что разжигала войну в Донбассе и насаждала украинизацию. Больше она не делала ни-че-го.
Но об этом Зеленский не скажет. Промолчит. И ладно.
Выборы в новую Раду назначены на 21 июля.
На сегодня попасть в нее шансы (по данным социологов) такие:
партия Зеленского «Слуга народа» - 40%,
партия Оппозиционный блок — За жизнь — 11%,
партия Порошенко (он ее наверняка переименует, потому что со своей фамилией в названии провалится с треском) — 10%,
партия Тимошенко «Батькивщина» - 8%.
Украинское лето будет горячим.
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ИСТОЧНИК KP.RU