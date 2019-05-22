Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-22T18:53:41+03:00

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После дорожно-транспортного происшествия с российскими туристами в районе города Сиена в Италии один человек погиб, пострадали 19 россиян, а также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии. Об этом посольства Российской Федерации в Италии сообщило в среду посольство РФ в Италии на странице в Facebook.

«По предварительным данным, в результате происшествия 1 россиянка погибла, 19 получили травмы разной степени тяжести (преимущественно легкой). Пострадавшие направлены в две больницы г.Сиены (200 км от Рима), куда в срочном порядке выехали сотрудники Посольства России в Италии», - говорится в сообщении дипведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 22 мая с.г. в 9.30 по местному времени на дороге от Флоренции до Сиены произошло ДТП - перевернулся автобус с российскими туристами на борту. В нем находились 60 человек. Позже в российском посольстве сообщили, что восемь граждан были доставлены в больницу - четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU