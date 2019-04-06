2019-04-06T00:36:47+03:00
Политика

США ввели санкции в отношении работающих с Венесуэлой нефтяных компаний

В список попали также 34 венесуэльских танкера
Юлия ДИВЕЕВА
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Под американскими санкциями оказались 34 танкера венесуэльской нефтяной компании PDVSAПод американскими санкциями оказались 34 танкера венесуэльской нефтяной компании PDVSAФото: REUTERS
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Две сотрудничающие с Венесуэлой компании включены в санкционный список США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства финансов Соединенных Штатов.

Речь идет о Ballito Bay Shipping Incorporated, зарегистрированной в Либерии, и ProPer In Management Incorporated, зарегистрированной в Греции. Под ограничения попало также судно первой компании, которое перевозило нефть из Боливарианской Республики на Кубу. Кроме того санкции введены в отношении 34 танкеров венесуэльской компании PDVSA, передает ТАСС.

"Куба является той силой, которая стоит за тем, что Венесуэла погрузилась в кризис. Минфин принимает меры против судов и юридических лиц, занимающихся перевозкой нефти и тем самым способствующих сохранению нелегитимного режима Мадуро", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 марта Вашингтон принял решение расширить санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата. До этого, 1 марта, США расширили санкции в отношении Венесуэлы, добавив в черных список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков. Кроме того, Вашингтон ввел визовые санкции против 49 представителей республики, закрыв им въезд на американскую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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