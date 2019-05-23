На Украине появились сразу две петиции за отставку Зеленского
На сайте администрации президента Украины были зарегистрированы сразу две петиции с требованием об отставке главы государства Владимира Зеленского.
Автором первого прошения выступил некий Безрук Максим. По его мнению, новый президент на самом деле не располагает поддержкой 73% избирателей и не имеет конкретного плана развития страны.
"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний к народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств", - говорится в тексте прошения.
К 11:26 по мск его поддержали уже более 10 тысяч человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения. На сбор голосов дается 90 дней.
Автором второй петиции стал Михальский Вадим. Он требует отправить Зеленского в отставку в случае, если тот не выполнит свои предвыборные обещания в течение шести месяцев. Речь идет о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, министров, президента, а также пересмотре цен на коммунальные услуги, повышении зарплат, пенсий и соцвыплат. Данное прошение подписали более 1700 человек.
Напомним, что Зеленский вступил в должность украинского президента всего три дня назад. Сайт kp.ru писал о том, что сразу после инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады и проведении новых выборов в парламент.
Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?
ИСТОЧНИК KP.RU
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