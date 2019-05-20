2019-05-20T10:02:23+03:00
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского. Прямая онлайн-трансляция

Новый президент Украины официально вступает в должность [видео, обновляется]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВАлександр ГРИШИНРоман ГОЛОВАНОВKP.RU
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Владимир Зеленский вступает в должность президента Украины.Владимир Зеленский вступает в должность президента Украины.Фото: REUTERS
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Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский официально станет президентом Украины. Он получит булаву со стилетом и поклянется на Евангелии из буйволиной кожи. Инаугурация назначена на 10:00 по московскому времени. Поскольку временные пояса сейчас совпадают, то и в Киеве это будет то же самое время.

Зеленский обещал «фишечки» в процессе принятия им присяги, но вряд ли они станут частью торжественной части процедуры в здании Верховной рады. Клятва есть клятва. Новшества, скорее всего, будут уже после того, как Зеленский зачитает присягу, положив руку на Евангелие, и передаст президентскую булаву специально уполномоченному на это человеку. Впрочем, свои «фишечки» были у всех. Кравчук, вступая в должность, например, зачитал присягу депутата УССР, Кучма уселся на обычный стул, Янукович не досчитался в зале парламента чуть ли не половины парламентариев, а Порошенко одним своим проходом по красной дорожке отправил в обморок солдата из роты почетного караула.

Инаугурация президента Украины.

С утра, как минимум, за час до начала инаугурации перед зданием Верховной рады собрались уже сторонники нового президенты Украины за барьером в цветах украинского флага, выстроились журналисты, которые стали спрашивать присутствующих, чего они ждут от нового руководителя Украины. Ответы не поражали своей новизной – вооружить армию, победить коррупцию, навести порядок. А в Мариинском парке в отдалении собрались противники Зеленского, которые периодически кричат свое любимое: «Ганьба!»

Количество депутатов украинского парламента, которые соберутся на принятие Зеленским присяги главы государства остается неизвестным.

В сериале «Слуга народа» герой Зеленского приехал на эту церемонию на такси. Посмотрим, какие фишки он воплотит в жизнь. «Комсомолка» даёт текстовую и видео трансляцию в прямом эфире.

Инаугурация Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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