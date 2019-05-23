В Италии задержали водителя перевернувшегося автобуса с российскими туристами

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-23T11:43:12+03:00

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Итальянские правоохранительные органы задержали водителя, который допустил ДТП на трассе в районе города Сиена. Туристический автобус с россиянами сорвался в овраг и перевернулся, пострадали 19 россиян, а также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии. Сопровождавшая туристов 40-летняя женщина погибла.

Решение об аресте 35-летнего итальянца в течение одного дня должно быть одобрено судьей предварительного следствия, сообщает агентство ANSA. Следователи считают, что авария произошла из-за того, что водитель отвлекся. По последним данным, четверо россиян находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Авария произошла в 9:30 (10:30 по московскому времени) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Первое время люди были заблокированы в машине, их пришлось доставать прибывшим на место спасателям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU