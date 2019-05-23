2019-05-23T11:43:12+03:00
Происшествия

В Италии задержали водителя перевернувшегося автобуса с российскими туристами

35-летний местный житель отвлекся и допустил ДТП
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
В ДТП погибла россиянка.В ДТП погибла россиянка.
Изменить размер текста:

Итальянские правоохранительные органы задержали водителя, который допустил ДТП на трассе в районе города Сиена. Туристический автобус с россиянами сорвался в овраг и перевернулся, пострадали 19 россиян, а также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии. Сопровождавшая туристов 40-летняя женщина погибла.

Решение об аресте 35-летнего итальянца в течение одного дня должно быть одобрено судьей предварительного следствия, сообщает агентство ANSA. Следователи считают, что авария произошла из-за того, что водитель отвлекся. По последним данным, четверо россиян находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Авария произошла в 9:30 (10:30 по московскому времени) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Первое время люди были заблокированы в машине, их пришлось доставать прибывшим на место спасателям.

В Италии перевернулся туристический автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24