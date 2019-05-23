Песков: поручения Путина о судьбе косаток из «китовой тюрьмы» не выполняются
Поручения президента России Владимира Путина по решению судьбы косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье не выполняются. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова гендиректора компании-отловщика «Афалина» Алексея Решетова о том, что он не собирается добровольно выпускать животных на волю, поскольку они – его собственность.
«Мы тоже с удивлением сегодня услышали вот эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом. Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются», - сказал представитель Кремля
Ранее Песков сообщал, что вице-премьер Приморья Алексей Гордеев регулярно докладывает президенту о реализации программы адаптации находящихся в неволе животных. Ранее эксперты сообщили, что просто выпустить животных на свободу уже нельзя, поскольку они сразу погибнут, поэтому нужно «модифицировать условия пребывания». Тогда пресс-секретарь сообщил о том, что сейчас ведется работа по той самой «модификации».
"Китовая тюрьма".
ИСТОЧНИК KP.RU