Китай ввел налоговые льготы для разработчиков микросхем и софта

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-23T14:07:43+03:00

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Китай утвердил пятилетнюю программу предоставления налоговых льгот разработчиках интегральных микросхем и программного обеспечения. Такие компании освободят от уплаты процента с прибыли на ближайшие несколько лет, последующие годы ставка будет пониженной - 12,5% вместо 25%. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

"Правительство начало предпринимать быстрые действия, направленные на поддержку отечественной высокотехнологичной индустрии после того, как компания Huawei стала мишенью США в торговой войне с Китаем", - прокомментировал ситуацию аналитик фирмы Soochow Securities У Кань.

По его мнению, сейчас КНР придется опираться на собственные разработки - лишь это позволит снизить зависимость от США, передает South China Morning Post.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных телефонов, решила прекратить сотрудничество с Huawei. Причиной стали те самые американские санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU