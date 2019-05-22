МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США

СЕГОДНЯ 18:12 2019-05-22T18:12:53+03:00

В Пекине уверены, что такая американская политика не получит поддержки международного сообщества

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Внесение китайской компании Huawei в "черный" список Министерства торговли США является проявлением "беспричинного давления" и "типичной экономической травлей". Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И во время выступления на полях заседания Совета глав МИД стран-членов ШОС.

"Те, кто на правильном пути, могут снискать поддержку, а те, кто сбился с него, помощи не находят. Политика США, по которой они ставят себя выше других, не получит признания и поддержки международного сообщества", - цитирует ТАСС дипломата.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Минторг США внес Huawei и связанные с компанией юридические лица в своей "черный" список. Причиной стало наличие угрозы национальной безопасности.

По этому же обвинению в списке может оказаться еще одна китайская компания - Hikvision. являющаяся крупнейшим производителем систем видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU