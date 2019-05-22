Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei

СЕГОДНЯ 19:52 2019-05-22T20:15:52+03:00

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Британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных телефонов, решила прекратить сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. Об этом говорится во внутренних документах организации.

Сотрудникам ARM сказали разорвать все действующие контакты с Huawei, а также прекратить оказание технической поддержки и свернуть все невыполненные обязательства. Меры коснутся не только телекоммуникационного гиганта, но и его дочерних компаний. Причиной таких действий со стороны британского разработчика стали введенные накануне американцами санкции, передает Би-би-си.

Сайт kp.ru писал о том, что Huawei и связанные с ней юридические лица оказались в "черном" списке министерства торговли США из-за угрозы национальной безопасности.

Из-за этих санкций корпорация Google уже приостановила сотрудничество с китайской компанией, а значит новые модели смартфонов могут остаться без операционной системы Android,

ИСТОЧНИК KP.RU