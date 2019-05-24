Ростуризм намерен распространить режим действия электронных виз на всю Россию

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-24T09:00:53+03:00

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Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова сообщила, что ведомство планирует распространить действие электронных виз на всю территорию России.

"Мы будем работать над тем, чтобы люди из разных стран как можно больше узнавали о России, чтобы они как можно чаще приезжали, - сказала она. - Медленно, но все таки поступательно двигаемся, чтобы электронная виза в ближайшие 1,5-2 года начала действовать по всей стране".

Догузова также отметила хорошие результаты Дальнего Востока в улучшении туристической привлекательности и реализации режима электронных виз. Кроме того, она также добавила, что Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, которые въезжают в Приморье. "Будем плотно сотрудничать с Дальним Востоком и помогать во всех начинаниях", - подчеркнула она.

Кстати вице-премьер правительства России Ольга Голодец, как ранее писал сайт kp.ru, сообщила, что решение о введении электронных виз для въезда иностранцев в Россию будет принято в ближайшие полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU