2019-05-24T09:00:53+03:00
Общество

Ростуризм намерен распространить режим действия электронных виз на всю Россию

Данный проект планируют реализовать за два года
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Ростуризм планирует распространить режим действия электронных виз на всю РоссиюРостуризм планирует распространить режим действия электронных виз на всю РоссиюФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова сообщила, что ведомство планирует распространить действие электронных виз на всю территорию России.

"Мы будем работать над тем, чтобы люди из разных стран как можно больше узнавали о России, чтобы они как можно чаще приезжали, - сказала она. - Медленно, но все таки поступательно двигаемся, чтобы электронная виза в ближайшие 1,5-2 года начала действовать по всей стране".

Догузова также отметила хорошие результаты Дальнего Востока в улучшении туристической привлекательности и реализации режима электронных виз. Кроме того, она также добавила, что Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, которые въезжают в Приморье. "Будем плотно сотрудничать с Дальним Востоком и помогать во всех начинаниях", - подчеркнула она.

Кстати вице-премьер правительства России Ольга Голодец, как ранее писал сайт kp.ru, сообщила, что решение о введении электронных виз для въезда иностранцев в Россию будет принято в ближайшие полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вайнштейн предложил жертвам откуп в 44 млн долларов
Трамп подключил разведку США к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Москвичам рассказали, как себя вести, если нападут вороны
Магистральный газопровод горит в Пермском крае
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Погода в Москве на 24 мая 2019 года: ожидается теплая погода и без осадков
В Китае перевернулась лодка, десять человек погибли
Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника
Помпео заявил, что у китайского проекта «Один пояс – один путь» исключительно политические цели
«А чего она ожидала?»: Пушков прокомментировал отказ Нуланд в визе
Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки
Spiegel: Германия собирается сменить своего посла в России
Адвокат: США обвинили Ассанжа в публикации правдивой информации
Полеты самолетов Boeing 737 MAX в США могут возобновиться в июне
Трамп пока не считает нужным отправлять дополнительные войска на Ближний Восток
В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией
Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
По обвинениям США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы
Трамп: Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку с Китаем
В администрации Зеленского высказались о петиции с требованием его отставки
Глава МИД Ирана: США своими санкциями угрожают мировому порядку
Власти США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам