Зеленский отменил проведенные Порошенко кадровые перестановки
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко, принятые им незадолго до ухода с поста. Речь идет о кадровых перестановках в Национальном совете страны по телевидению и радиовещанию.
Так, был отменен указ президента от 4 мая 2019 года об освобождении Юрия Артеменко от исполнения обязанностей члена данного объединения. Следующий указом с должности члена Нацсовета Украины был снят Владимир Горковенко.
Несмотря на такое решение Зеленского, сам Артеменко отказался возвращаться на занимаемую ранее должность, сославшись на усталость и наличие более интересных рабочих предложений.
В пятницу, 24 мая, на сайте президента Украины появился о снятии его с поста члена Нацкомиссии, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что Порошенко начал проводить активные кадровые перестановки в руководстве страны сразу после первого тура президентских выборов. Тогда Зеленский пообещал пересмотреть все "одиозные" решения своего соперника в случае победы.
Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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