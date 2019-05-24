2019-05-24T17:15:27+03:00
Политика

Зеленский отменил проведенные Порошенко кадровые перестановки

Своей должности лишился один из членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый президент Украины Владимир ЗеленскийНовый президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко, принятые им незадолго до ухода с поста. Речь идет о кадровых перестановках в Национальном совете страны по телевидению и радиовещанию.

Так, был отменен указ президента от 4 мая 2019 года об освобождении Юрия Артеменко от исполнения обязанностей члена данного объединения. Следующий указом с должности члена Нацсовета Украины был снят Владимир Горковенко.

Несмотря на такое решение Зеленского, сам Артеменко отказался возвращаться на занимаемую ранее должность, сославшись на усталость и наличие более интересных рабочих предложений.

В пятницу, 24 мая, на сайте президента Украины появился о снятии его с поста члена Нацкомиссии, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что Порошенко начал проводить активные кадровые перестановки в руководстве страны сразу после первого тура президентских выборов. Тогда Зеленский пообещал пересмотреть все "одиозные" решения своего соперника в случае победы.

Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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