Зеленский требует от парламента назначить инаугурацию, потому что Порошенко надо еще «сдать ключ» и «паспортный контроль проходить»

Владимир Зеленский опубликовал «Срочное» видеообращение к депутатам Верховной Рады.

- Дорогие депутаты! – начинает он. - Надеюсь, что вы не забыли слова депутатской присяги – исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока вы действуете лишь в своих интересах, боясь роспуска Рады и затягивая назначение инаугурации.

Легкая щетинистость Владимира Зеленского как бы подчеркивает нестандартность этого обращения и то обстоятельство, что ему не до таких мелочей, как внешний вид, в чрезвычайных условиях, когда сердце болит за страну. У его предшественника на этом посту Петра Порошенко обычно в таких ситуациях особенно контрастно выпирала фляжечка во внутреннем кармане пиджака.

- И пока вы трясетесь за свои мандаты, Порошенко производит активные перестановки в высшем командовании армии, - продолжил Зеленский. – Он пытается пропихнуть своего человека на пост главы Комитета по телевидению и радиовещанию. Он назначает судей Верховного суда. Среди которых юрист «Рошена», судьи Майдана (очевидно, имеются в виду те, кто выносил обвинительные решения в отношении активистов, участвовавших в беспорядках – прим. авт.) и родственники пана … (извините, не разобрал – прим. авт.).

- Он раздает звания генералов больше, чем 20 человекам, среди которых ответственные за взрывы на складах боеприпасов, - продолжает обвинять Порошенко, а вместе с ним и бездействующих парламентариев Зеленский. - Он дает звание Героя Украины главе СБУ пану Грицаку.

Дальше Зеленский прямым текстом говорит, что это напоминает ему поведение в египетском отеле накануне выезда домой. Сначала говорит, как это происходит у нормальных людей.

- Завтра – до дому. Вещи упакованы, номер сдан, и человек просто спокойно ждет трансфер в аэропорт, - говорит Зеленский, но тут же меняет интонацию. - Но только не Порошенко. Он никак не остановится. Тащит полотенца, тапочки и берет все с шведского стола.

- Я вас очень прошу, - обращается Зеленский дальше и непонятно, кому он это говорит, Порошенко или депутатам парламента (вполне вероятно, что и тому, и другим). – Сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и – вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить. Хватит этих судорог хромающей утки.

И вот это начинает звучать уже как не просто намек, а самая настоящая угроза. Как и последующие слова Зеленского, когда, обращаясь к Верховной Раде, он потребовал назначить инаугурацию на 19 мая, потому что этого требует не он, «а украинский народ».

- Думайте, будьте добры, - обращается Зеленский к парламентариям, и скрытая угроза слышится вновь не в голосе, а в словах. – Не продепутатствуйте свои ксивы. Думайте. И голосуйте.

После этого окончательно ясно, что новая президентская коса наскочила на старый парламентский камень. И в случае инаугурации 19 мая Верховная Рада будет досрочно распущена новым президентом на следующий же день. А ведь многие туда снова избраться просто не смогут. И потому для очень многих депутатов ВРУ просидеть до конца срока на хорошей зарплате – ну очень важно. Они уже чем только не отговаривались, чтобы не допустить инаугурации 19-го мая. И говорили, что в день политических репрессий как бы некрасиво. И что благоприятнее 1-го июня, а в случае инаугурации в первый день лета Зеленский не сможет распустить ВРУ досрочно. И даже дошли до того, что 19 мая – это какое-то «гнилое воскресенье», что связано с противостоянием Солнца Юпитеру, а Луны – Водолею или чему-то там еще. Лишь бы не идти на вариант Зеленского.

Проект указа о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Фото: "Украинская правда"

Решение о дате инаугурации ВРУ примет на своем заседании 14-го мая. И нынешнее экстренное обращение Зеленского к депутатам – не от хорошей жизни. Это явный сигнал, что по-хорошему договориться не удалось. По большому счету, это обращение Зеленского не к депутатам, а к своим избирателям. И это значит, что с большой вероятностью, украинским парламентариям придется проходить на работу во вторник через толпу разгоряченных сторонников Зеленского. Или выходить из парламента через них, если они не согласятся.

Похоже, на Украине слишком легко привыкли, что все вопросы можно решить через Майдан.

P.S. Автор не владеет мовой профессионально, а потому в переводе речи Зеленского, произнесенной им на украинском, могут содержаться небольшие неточности.

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