В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов в сумке

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-24T18:56:48+03:00

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Задержанный в транзитной зоне афинского аэропорта гражданин России с суммой 800 тысяч долларов в сумке, задекларированной в России и имеющий законное происхождение. Соответствующие пояснение дал адвокат задержанного Яннис Лаврентиадис.

«Гражданин Российской Федерации, выезжая из страны, задекларировал 800 тысяч долларов. Он не скрывал эти деньги, не прятал. Он находился в транзитной зоне. Его попросили пройти контроль безопасности, на вопрос, что в сумке, ответил "деньги" (…) Моему клиенту было сказано, что он обязан был задекларировать эти деньги», - цитирует РИА Новости его слова.

Адвокат россиянина пояснил что, таможня сослалась на европейские правила, согласно которым сумму свыше 10 тысяч евро граждане третьих стран обязаны задекларировать на их территории. «Честно говоря, я сам не знал, что в транзитной зоне надо что-то декларировать», - сказал адвокат, заявив, что россиянина накажут просто за то, что он не был проинформирован.

Гражданину России может грозить штраф в размере 25% от общей суммы провозимых денег.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как россиянина задержали в аэропорту «Домодедово», поскольку мужчина хотел везти в Лондон сувенир в виде мины.

ИСТОЧНИК KP.RU