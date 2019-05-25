2019-05-25T17:21:44+03:00
Общество

Ростуризм: Россия войдет в топ-12 популярных направлений для туризма

Ведомство планирует достичь роста экспорта туристических услуг до 21 миллиарда долларов к 2025 году
Марина ВЕНЦОВА
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Ростуризм ожидает, что Россия войдет в топ-12 популярных туристических направленийРостуризм ожидает, что Россия войдет в топ-12 популярных туристических направленийФото: Евгения ГУСЕВА
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Ростуризм планирует увеличить долю туризма в валовый внутренний продукт России до 4,8 процентов к 2025 году. Как сообщила в субботу, 25 мая, руководитель ведомства Зарина Догузова, также ведомство намерено добиться к тому времени вхождения страны в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире.

Ключевыми мерами для достижения этих показателей, как отметила представитель Ростуризма, станут дальнейшая либерализация визового режима, а также развитие региональных туристических направлений, в частности Дальнего Востока.

«Мы будем активно заниматься цифровизацией туристической отрасли, - приводит ТАСС ее слова. - Мы также собираемся активно заниматься продвижением туристической отрасли РФ на международном рынке и работать над подготовкой специалистов в сфере туризма».

Зарина Догузова Фото: предоставлено пресс-службой

Зарина ДогузоваФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Напомним, как ранее писал kp.ru, вице-премьер правительства России Ольга Голодец сообщила, что решение о введении электронных виз для въезда иностранцев в Россию будет принято в ближайшие полгода. Со своей стороны, руководитель Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что Ростуризм планирует распространить действие электронных виз на всю территорию России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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