Ростуризм: Россия войдет в топ-12 популярных направлений для туризма
Ростуризм планирует увеличить долю туризма в валовый внутренний продукт России до 4,8 процентов к 2025 году. Как сообщила в субботу, 25 мая, руководитель ведомства Зарина Догузова, также ведомство намерено добиться к тому времени вхождения страны в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире.
Ключевыми мерами для достижения этих показателей, как отметила представитель Ростуризма, станут дальнейшая либерализация визового режима, а также развитие региональных туристических направлений, в частности Дальнего Востока.
«Мы будем активно заниматься цифровизацией туристической отрасли, - приводит ТАСС ее слова. - Мы также собираемся активно заниматься продвижением туристической отрасли РФ на международном рынке и работать над подготовкой специалистов в сфере туризма».
Зарина ДогузоваФото: предоставлено пресс-службой
Фото: предоставлено пресс-службой
Напомним, как ранее писал kp.ru, вице-премьер правительства России Ольга Голодец сообщила, что решение о введении электронных виз для въезда иностранцев в Россию будет принято в ближайшие полгода. Со своей стороны, руководитель Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что Ростуризм планирует распространить действие электронных виз на всю территорию России.
ИСТОЧНИК KP.RU