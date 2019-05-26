2019-05-26T00:25:26+03:00
Происшествия

В Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France

Журналист освещал протестную акцию "желтых жилетов"
Юлия ДИВЕЕВА
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Протестные акции во Франции в некоторых городах сопровождались столкновениями с полициейПротестные акции во Франции в некоторых городах сопровождались столкновениями с полициейФото: REUTERS
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Корреспондента RT France в Тулузе избил дубинкой полицейский во время проходившей в городе протестной акции так называемых "желтых жилетов". Об этом сообщает RT.

Правоохранитель напал на сотрудника агентства и нанес ему дубинкой несколько ударов. Кроме того, полиция в ходе столкновений с манифестантами применяла слезоточивый газ.

В целом 28-я протестная акция "жёлтых жилетов" проходила по всей Франции мирно. Организаторы заявили об участии в митингах более 35 тысяч человек. Министерство внутренних дел называет цифре скромнее - 12,5 тысяч протестующих.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ обратилось к находящимся на территории Франции россиянам с призывом избегать людных мест в грядущие выходные.

Это не первый случай, когда российские журналисты получают травмы во время освещения протестов во Франции. Так 16 марта пострадал продюсер видеоагентства Ruptly. Его ранили в ногу, после чего он был доставлен в больницу.

«Желтые жилеты» устроили в Париже пожар и погром.Участники протестного движения поджигали на своем пути автомобили и вступили в стычку с полицией

ИСТОЧНИК KP.RU

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