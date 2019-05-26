В Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France
Корреспондента RT France в Тулузе избил дубинкой полицейский во время проходившей в городе протестной акции так называемых "желтых жилетов". Об этом сообщает RT.
Правоохранитель напал на сотрудника агентства и нанес ему дубинкой несколько ударов. Кроме того, полиция в ходе столкновений с манифестантами применяла слезоточивый газ.
В целом 28-я протестная акция "жёлтых жилетов" проходила по всей Франции мирно. Организаторы заявили об участии в митингах более 35 тысяч человек. Министерство внутренних дел называет цифре скромнее - 12,5 тысяч протестующих.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ обратилось к находящимся на территории Франции россиянам с призывом избегать людных мест в грядущие выходные.
Это не первый случай, когда российские журналисты получают травмы во время освещения протестов во Франции. Так 16 марта пострадал продюсер видеоагентства Ruptly. Его ранили в ногу, после чего он был доставлен в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU