Стало известно о возможном наращивании Турцией поставок оружия сирийской оппозиции

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-26T08:17:58+03:00

Сообщается, что Анкара приняла соответствующее решение после нескольких неудачных попыток убедить Россию в ходе встреч совместной контактной группы изменить свою политику в регионе Фото: REUTERS

Сообщается, что Анкара приняла соответствующее решение после неудачных попыток убедить российские власти изменить свою политику в регионе

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Власти Турции наращивают поставки вооружения сирийской оппозиции, выспупающих против правительственных войск. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в рядах оппозиционных формирований.

Сообщается, что Анкара приняла соответствующее решение после нескольких неудачных попыток убедить Россию в ходе встреч совместной контактной группы изменить свою политику в регионе. Источник агентства отмечает, что наступление правительственных войск провоцирует приток беженцев в Турцию.

По данным Reuters, оппозиционные формирования получили от Турции бронированные машины, РСЗО "Град", противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Благодаря поставленному вооружению оппозиции удалось вновь захватить город Кафр-Набуда, который ранее был под контролем правительственных войск.

В материале агентства отмечается, что Анкара намерена сохранить свое влияние на северо-западе Сирии путем усиления своего военного контингента на базах, созданных в рамках соглашения о деэскалации. Власти Турции, в свою очередь, эту информацию пока никак не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU