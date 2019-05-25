2019-05-25T20:23:07+03:00
Политика

Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама

Сирийские военные готовятся к возможным новым атакам боевиков
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции ХамаАрмия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции ХамаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сирийская армия в ответ на обстрелы террористов была вынуждена открыть артиллерийский огонь, что позволило ей уничтожить ракетные установки боевиков на севере провинции Хама.

«Сейчас бои позиционные. Террористы ежедневно обстреливают город Скальбия и окрестные поселения, - сообщает РИА Новости. - Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов».

По данным агентства, в результате обстрелов есть жертвы среди мирного населения. Как отмечается, в настоящее время террористы концентрируют силы в районе поселения Кафр-Набуда. В свою очередь сирийская армия укрепляет позиции, а также готовится к возможным новым атакам террористов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Сирии не менее шести мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города Алеппо. По имеющимся данным, боевики выпустили ракетные снаряды по кварталу Масакин-эс-Сабиль. Обстрелу также подверглись окрестности автомобильного кольца Шейхан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Круживший над Сургутом самолет «Ютейр» приземлился в аэропорту города
МИД Украины выразил очередной протест России за поездку Володина в Крым
Суд в США запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета
Самолет «Ютейр», вылетевший в Таджикистан, возвращается в Сургут
Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала более 25 тысяч голосов
Климкин заявил о «победе» Украины над Россией
Итог матча Россия - Финляндия: наши проиграли со счетом 0:1 полуфинал и сыграют за "бронзу"
Иосиф Пригожин пообещал дочери Алсу фантастическую карьеру
Минэкономразвития: темп роста ВВП России в апреле ускорился до 1,6%
Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Второй период матча Россия - Финляндия на ЧМ по хоккею завершился вничью 0:0
СК: первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей
Первый период матча Россия - Финляндия завершился вничью 0:0
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink