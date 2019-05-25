Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама

СЕГОДНЯ 20:23 2019-05-25T20:23:07+03:00

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Сирийская армия в ответ на обстрелы террористов была вынуждена открыть артиллерийский огонь, что позволило ей уничтожить ракетные установки боевиков на севере провинции Хама.

«Сейчас бои позиционные. Террористы ежедневно обстреливают город Скальбия и окрестные поселения, - сообщает РИА Новости. - Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов».

По данным агентства, в результате обстрелов есть жертвы среди мирного населения. Как отмечается, в настоящее время террористы концентрируют силы в районе поселения Кафр-Набуда. В свою очередь сирийская армия укрепляет позиции, а также готовится к возможным новым атакам террористов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Сирии не менее шести мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города Алеппо. По имеющимся данным, боевики выпустили ракетные снаряды по кварталу Масакин-эс-Сабиль. Обстрелу также подверглись окрестности автомобильного кольца Шейхан.

ИСТОЧНИК KP.RU