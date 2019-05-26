2019-05-26T11:49:06+03:00
В мире

Опубликован список самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США

По данным газеты New York Times, рейтинг возглавил бизнесмен Илон Маск
Александр ДЖУМАЕВ
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Илон МаскИлон МаскФото: REUTERS
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Бизнесмен Илон Маск возглавил список самых высокооплачиваемых руководителей компаний в Соединенных Штатах. Как сообщает издание New York Times, за прошлый год он заработал $2,28 млрд.

В рейтинг самых самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США, составленный изданием, также попали Discovery Inc. Дэвид Заслав ($129 млн), гендиректор T-Mobile US Джон Леджер ($67 млн), президент The Walt Disney Роберт Айгер ($66 млн) и некоторые другие предприниматели. Авторы списка учитывали размер зарплаты управленцев, бонусы, надбавки и выплаты акциями.

По имеющимся данным, зарплата Маска составила всего 55 тыс. долларов США. Остальную сумму составили опционы на акции компании. Вознаграждение руководителя компании Tesla выросло более чем на 4 млн процентов.

Ранее Маск заявил, что будет лично следить за расходами сотрудников своей компании. Данная мера была вызвана желанием сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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