Илон Маск будет лично следить за расходами сотрудников корпорации Teslа

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-18T12:33:44+03:00

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Корпоративные траты сотрудников Teslа теперь будут под личным контролем главы компании Илона Маска, а также нового финансового директора Зака Киркхорна. Такие меры вызваны желанием сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность, несмотря на привлечение 2,7 миллиардов долларов.

«Это много денег, но на самом деле это дает нам около 10 месяцев, чтобы достичь безубыточности при скорости трат как в первом квартале», - приводит агентство Reuters слова Маска.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в начале февраля компания Tesla отчиталась о самом крупном квартальном убытке в своей истории. Так, за год потери выросли корпорации с 121 миллионов долларов до 675 миллионов долларов. Маск тогда заявил, что его компания достигла "наиболее глубокого уровня ада".

ИСТОЧНИК KP.RU