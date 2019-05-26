Оба кандидата в президенты Литвы выступили против резкой полемики с Россией

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-26T14:27:14+03:00

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Оба кандидата, вышедшие во второй тур президентских выборов в Литве, считают нецелесообразным менять курс по отношению к России, однако выступают против нагнетания полемики с Москвой. Об этом Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните заявили в интервью агентству Associated Press.

"Слишком резкая полемика [с РФ] - это не выход. Мы не можем закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях", - заявил Науседа.

Бывший министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, в свою очередь, отметила, что не видит причин для изменения курса в отношении Москвы, поскольку "в России ничего не изменилась". "Но я считаю, что в более широком плане нам придется готовиться к переговорам с Россией в будущем", - добавила она.

По итогам первого тура выборов Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните заручились поддержкой 31,13% и 30,94% избирателей соответственно. Второй тур голосования проходит в Литве в воскресенье, 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU