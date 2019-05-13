Во второй тур президентских выборов в Литве прошли Науседа и Шимоните
Через две недели в Литве пройдет второй тур президентских выборов, потому что ни один из претендовавших на высший государственный пост кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.
По итогам обработки более 80% бюллетеней в первом туре прошедшего накануне голосования лидирует экономист Гитанас Науседа, которого, по данным Главной избирательной комиссии на этот час, поддержали 31,5% граждан. На втором месте – экс-министр финансов республики Ингрида Шимоните, набравшая 26,76%.
А литовский премьер Саулюс Сквернялис потерял лидерские позиции и занимает теперь третью строчку с 22,24%. Вряд ли расстановка сил уже существенно изменится.
Таким образом, Сквернялис во второй тур выборов президента Литвы не проходит. Как писал сайт kp.ru, ранее он пообещал уйти в отставку при таком раскладе.
Напомним, в воскресенье в стране прошли седьмые за годы независимости президентские выборы и два референдума по вопросам введения двойного гражданства в стране и сокращения депутатского корпуса на 15%. Референдумы признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU