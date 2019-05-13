Во второй тур президентских выборов в Литве прошли Науседа и Шимоните

СЕГОДНЯ 02:30 2019-05-13T02:53:22+03:00

Кандидат в президенты Литвы, экс-министр финансов Ингрида Шимоните на своем избирательном участке в Вильнюсе Фото: REUTERS

На третьем месте оказался литовский премьер Сквернялис, которому теперь придется уйти в отставку

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Через две недели в Литве пройдет второй тур президентских выборов, потому что ни один из претендовавших на высший государственный пост кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

По итогам обработки более 80% бюллетеней в первом туре прошедшего накануне голосования лидирует экономист Гитанас Науседа, которого, по данным Главной избирательной комиссии на этот час, поддержали 31,5% граждан. На втором месте – экс-министр финансов республики Ингрида Шимоните, набравшая 26,76%.

А литовский премьер Саулюс Сквернялис потерял лидерские позиции и занимает теперь третью строчку с 22,24%. Вряд ли расстановка сил уже существенно изменится.

Таким образом, Сквернялис во второй тур выборов президента Литвы не проходит. Как писал сайт kp.ru, ранее он пообещал уйти в отставку при таком раскладе.

Напомним, в воскресенье в стране прошли седьмые за годы независимости президентские выборы и два референдума по вопросам введения двойного гражданства в стране и сокращения депутатского корпуса на 15%. Референдумы признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU