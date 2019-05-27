Кличко опубликовал видео с треснувшим стеклянным мостом в Киеве
В Сети появилось видео с пешеходным стеклянным мостом, который был торжественно открыт в Киеве всего несколько дней назад.
Сайт kp.ru писал о том, что на нескольких напольных фрагментах конструкции появились трещины. Основное стекло не пострадало, а вот внешние элементы придется заменить.
Кличко осмотрел треснувший мост.
Мэр Киева Виталий Кличко посетил мост вскоре после того, как узнал о случившемся. Градоначальник осмотрел место происшествия, оценил ущерб и поручил заменить поврежденные элементы в течение ближайших суток. Пока же данный участок моста оцеплен.
"Больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город, и ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - написал политик у себя на странице в Facebook.
К слову, Кличко уверен, что неизвестные повредили мост умышленно. Специалисты рассматривают сразу несколько версий случившегося, среди которых даже обстрел конструкции.
В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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