Кличко опубликовал видео с треснувшим стеклянным мостом в Киеве

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-27T08:59:46+03:00

Специалисты считают, что кто-то умышленно повредил конструкцию, из-за чего на обзорной площадке пошли трещины [видео]

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В Сети появилось видео с пешеходным стеклянным мостом, который был торжественно открыт в Киеве всего несколько дней назад.

Сайт kp.ru писал о том, что на нескольких напольных фрагментах конструкции появились трещины. Основное стекло не пострадало, а вот внешние элементы придется заменить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711129" frameborder="0"></iframe> Кличко осмотрел треснувший мост.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил мост вскоре после того, как узнал о случившемся. Градоначальник осмотрел место происшествия, оценил ущерб и поручил заменить поврежденные элементы в течение ближайших суток. Пока же данный участок моста оцеплен.

"Больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город, и ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - написал политик у себя на странице в Facebook.

К слову, Кличко уверен, что неизвестные повредили мост умышленно. Специалисты рассматривают сразу несколько версий случившегося, среди которых даже обстрел конструкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kp.ru/video/embed/711099" frameborder="0"></iframe> В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU