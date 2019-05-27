Таксистам запретят работать на легковых автомобилях старше 7 лет

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-27T10:05:49+03:00

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Российским таксистам хотят запретить работать на легковых автомобилях, срок эксплуатации которых превышает 7 лет. Соответствующие поправки внесены на рассмотрение законопроекта об агрегаторах такси во втором чтении. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Сайт kp.ru писал, что закон о такси уже несколько лет передается от одного комитета парламента к другому. Документ удалось принять в первом чтении лишь в конце прошлого года, после чего он был направлен на доработку. Ожидается, что проект утвердят на осенней сессии.

"Вся информация о предприятии, о его лицензии и прочем будет находиться на левом и правом бортах передней части автомобиля большими буквами, и пассажир будет видеть всю важную информацию о перевозчике сразу. Возраст легкового такси должен быть не более 7 лет", - рассказал Москвичев о доработках.

По его словам, все остальные детали относительно класса и марки машин сможет определять сам перевозчик - парламентариев это не интересует.

"Пусть хоть золотом салон обивает", - подчеркнул глава комитета.

При этом к самим водителям предъявят ряд требований. Например, в законе будет прописано, какие курсы должен пройти сотрудник службы такси в конкретном регионе. Иностранцы к перевозке людей допускаться не будут, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU