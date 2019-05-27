2019-05-27T10:18:34+03:00
Наука

С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником "ГЛОНАСС-М"

Разгонный блок штатно отделился от третьей ступени носителя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка. Фото: Сергей Медведев/ТАССРакета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка. Фото: Сергей Медведев/ТАСС
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С космодрома Плесецк в Архангельской области впервые в 2019 году была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М". Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Запуск осуществлялся боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил страны с установки №4 в понедельник, 27 мая, в 09:23 мск. Все предстартовые операции и сам старт носителя прошли штатно. Наземные средства ВКС уже взяли ракету на сопровождение.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время - 09:32 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ожидается, что спутник выйдет на орбиту спустя несколько часов.

Сайт kp.ru писал о том, что последний аналогичный запуск был осуществлен в начале ноября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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