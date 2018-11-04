4 Нояб. 00:51 2018-11-04T00:58:39+03:00

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от третьей ступени ракеты

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В субботу ночью, 3 ноября, с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Запуск состоялся в 23:17 по московскому времени, сообщили в министерстве обороны России.

Успешный пуск был проведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил, контроль старта и полета ракеты осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, уточнили в российском оборонном ведомстве. К этому часу разгонный блок со спутником уже отделился от ракеты.

«Головной блок ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время 23:28 мск штатно отделился от третьей ступени носителя», - цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Ожидается, что навигационный спутник будет выведен на орбиту через несколько часов.