СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-28T11:34:55+03:00

Турция на севере Ирака начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию Фото: REUTERS

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Турецкое минобороны объявило о начале антитеррористической операции в районе Хакурк на севере Ирака.

В операции задействованы военная авиация, артиллерия и спецназ. Накануне самолеты ВВС Турции и артиллерия нанесли удары по позициям террористов на севере Ирака.

- В рамках операции "Лапа" 27 мая 2019 года вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака, - сообщается в заявлении турецкого военного ведомства.

Также в сообщении сказано, что "целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года турецкие военные были обстреляны со стороны Ирака: погиб один человек. Удары по позиции ВС республики были нанесены с подконтрольной курдам территории.

ИСТОЧНИК KP.RU