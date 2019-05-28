Основатель системы ОМС назвал изменение в работе поликлиник важными
Основатель системы ОМС Владимир Гришин считает, что новые правила обязательного медицинского страхования очень важны и пойдут на пользу людям. С его слов, усиление профилактической работы позволит выявить объем заболеваний у населения.
"Это необходимо, потому что тогда мы поймём все риски и нужный объём финансов, которые потребуются на охрану здоровья, проведение профилактических и медицинских мероприятий. Граждане будут поставлены на диспансерный учёт, что позволит систематизировать медицинскую помощь населению»,- сказал Гришин RT.
Владимир Гришин уверен, что объявленная диспансеризация всего населения должна увеличить объем работы врачей. По его мнению, в связи с этим необходимо увеличивать численность медперсонала.
" Для населения понимание своего собственного здоровья и посещение врачей важно, и необходимо понимать, что после всего этого мы сможем наметить комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий. Со всех точек зрения данная программа очень важна», — заключил он.
ИСТОЧНИК KP.RU