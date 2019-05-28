2019-05-28T12:11:22+03:00
Общество

Основатель системы ОМС назвал изменение в работе поликлиник важными

Владимир Гришин отметил, что усиление профилактической работы в поликлиниках увеличит объем работы врачей
Григорий ЛЕОРДА
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До 2021 года, то есть в течении двух лет, будет проведена диспансеризация и осмотры всех граждан РФ.До 2021 года, то есть в течении двух лет, будет проведена диспансеризация и осмотры всех граждан РФ.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Основатель системы ОМС Владимир Гришин считает, что новые правила обязательного медицинского страхования очень важны и пойдут на пользу людям. С его слов, усиление профилактической работы позволит выявить объем заболеваний у населения.

"Это необходимо, потому что тогда мы поймём все риски и нужный объём финансов, которые потребуются на охрану здоровья, проведение профилактических и медицинских мероприятий. Граждане будут поставлены на диспансерный учёт, что позволит систематизировать медицинскую помощь населению»,- сказал Гришин RT.

Владимир Гришин уверен, что объявленная диспансеризация всего населения должна увеличить объем работы врачей. По его мнению, в связи с этим необходимо увеличивать численность медперсонала.

" Для населения понимание своего собственного здоровья и посещение врачей важно, и необходимо понимать, что после всего этого мы сможем наметить комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий. Со всех точек зрения данная программа очень важна», — заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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