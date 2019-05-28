В России начали действовать новые правила обязательного медстрахования

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-28T09:11:45+03:00

Теперь врачи будут тратить больше времени и сил на профилактику болезней Фото: Олег УКЛАДОВ

Теперь врачи будут направлять больше сил на профилактику заболеваний

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В России изменились правила обязательного медицинского страхования. Новые правила были оговорены в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.

Теперь медикам положено больше времени и сил уделять профилактике заболеваний. Поликлиники перестроят свою работу исходя из данного приоритетного направления. До 2021 года, то есть в течении двух лет, будет проведена диспансеризация и осмотры всех граждан РФ.

Это нужно для того, чтобы определить их группу здоровья. Если выявят хронические заболевания, то за человеком будет организовано постоянное диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут обследоваться несколько раз в год.

Когда будет подходить время очередного планового посещения врача, человеку напомнят о визите медицинские работники или представители страховой компании.

Кстати, последние тоже изменят правила работы. Они будут реагировать на все жалобы граждан и проводить свои проверки оказанных медицинских услуг, которые вызвали сомнения у пациентов, пишет газета "Известия".

Ранее медики призвали пациентов обращать более пристальное внимание на состояние своих стоп. Оказалось, что именно благодаря им можно распознать множество серьезных заболеваний уже на ранней стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU