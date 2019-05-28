Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-28T17:42:25+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко согласился спонсировать Радикальную партию и, в частности, ее лидера Олега Ляшко. Об этом сообщил источник в политическом объединении.

Согласно его данным, главным условием предоставления средств станет высказывание критики в адрес действующего главы государства Владимира Зеленского. Именно такая договоренность была достигнута.

"Именно в его (Порошенко. — прим. ред.) интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца [парламентских] выборов", — передает "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.

Сайт kp.ru писал о том, что бывший президент Украины планирует стать членом Верховной Рады с помощью партии "Европейская солидарность". Это политическое объединение раньше называлось "Блок Петра Порошенко - Солидарность", однако недавно было решено провести ребрендинг.

ИСТОЧНИК KP.RU