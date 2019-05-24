2019-05-24T21:14:49+03:00
Политика

Порошенко пообещал и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО

Бывший президент страны готовится встать в ряды оппозиции на предстоящих выборах в парламент
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности и дальше продвигать политику интеграции страны в НАТО и ЕС с целью отстаивания независимости государства. Такое высказывание прозвучало на форуме "Солидарное дело общин" в Киеве.

"Если не научитесь идти в НАТО, то потеряете независимость. [НАТО - это] залог независимости, суверенитета, территориальной целостности, чтобы наши хлопцы не гибли [в Донбассе]. По этому поводу готовы тянуть плуг", - сказал политик.

Он подчеркнул, что возглавляемая им партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" решила участвовать в досрочных выборах в парламент сразу, как только новый президент Украины Владимир Зеленский объявил об их проведении. При этом сам Порошенко считает данный указ неконституционным.

Экс-президент заявил, что теперь его ждет "тяжелая работа в оппозиции" и призвал все демократические силы объединиться, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что 31 мая состоится большой съезд партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность", на котором будут приняты решения по ребрендингу. Так, объединение изменит название, идеологию и другие нюансы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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