В ДНР поступает ежедневно по 300 заявок на российские паспорта

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-29T16:09:30+03:00

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Получить российский паспорт на Донбассе хотят многие. Одни объясняют это неспокойной обстановкой, другие отсутствием работы, а значит, возможности сводить концы с концами.

В миграционной службе ДНР делятся данными: ежедневно регистрируется примерно по 300 заявок на получение российских паспортов. Всего уже поступило более 2,5 тыс. заявлений.

— В день по всей республике сегодня мы принимаем около тысячи пакетов документов на паспорта. Из них примерно 700–800 — на республиканские, около 300 — на российские. Есть большие очереди людей пока не хватает, но мы приняли решение расширить штат, стараемся оптимизировать процесс, через три месяца станет полегче. Планируем поставить на улицах информационные стенды, запустить специальный колл-центр, - комментирует «Известиям» начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощока.

Прием документов для будущих россиян начался 7 мая. В ДНР для этих целей открыли 32 паспортных стола, плюс миграционное управление. Для получения документа не потребуется сдавать экзамен на знание русского языка или проживать в России последние пять лет. К тому же, людям не придется отказываться от украинского гражданства. Но получить российский паспорт смогут только те, кто являются гражданами самопровозглашенных республик – чуть более 300 тысяч человек. За документ придется заплатить госпошлину — 3,8 тыс. рублей и еще 2 тысячи рублей если нужен загранпаспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU