Донбасс получил паспорта, политые кровью и слезами

«Я понимаю, нам выпала такая судьба, такой долгий и кровавый путь в Россию. Но я верю, что хотя бы мои дети будут жить в России» - сказал в одном из последних интервью «Комсомолке» Александр Захарченко. Сам он до возвращения не дожил чуть больше полугода – был убит спецслужбами Украины. Не дожили тысячи ополченцев, стариков и детей – их убили пули, снаряды, рухнувшие стены домов, огонь и просто голод.

Но, страшнее «горячей» войны на Донбассе, оказалось безвременье ожидания. Возможно, это и было самым тяжелым испытанием - испытание сомнениями разъедающими душу и совесть. Вынесли и это. Потому что верили – настоящая Родина их не бросит. Пожалуй, на этой вере, как на замковом камне древнего храмового свода, держалось на Донбассе все. И самое главное – держались солдаты, годами гнившие в окопах – это не метафора, с 15 года война здесь вошла в самую безнадежную фазу – позиционную. Выбраться из нее можно было только с помощью политического решения, принятого в момент, когда откроется «коридор возможностей».

Донбасс очень четко показал свое отношение к выборам на Украине, еще во время первого тура в конце марта. Тогда появились первые слухи о выдаче российских паспортов. И все, выборы на Украине больше никого не волновали! Те, кто не успел получить паспорта ЛДНР, стали занимать очереди с 6 утра. Возможно, это была последняя проверка «на лояльность», хотя, куда уж больше…

Санкт-Петербург, 2017 год. Участник митинга солидарности с народом Донбасса демонстрирует паспорт гражданина ДНР. ФОТО Сергей Коньков/ТАСС

В считанные часы, ситуация на Донбассе и во всем регионе изменится, все перевернется с ног на голову. Все, закосневшие и одеревеневшие с 2015 года геополитические конструкции рухнут. Потому что одно дело обстреливать с утра до ночи «мирняк» и военных из квази-государств не имеющих ни статуса, ни признания, а другое дело – угрожать гражданам России. Еще во время войны 080808 было хорошо показано – что за это бывает. Только армия Российская теперь совсем не такая, как была 11 лет назад. И Россия другая, и ее место в мире изменилось.

Что будет теперь?

Есть несколько напрашивающихся политических решений, которые последуют за выдачей паспортов и комбинация вариантов.

В первом случае, республики будут признаны, проведены референдумы о вхождении в состав Российской Федерации на правах сходных с правами Абхазии и Южной Осетии. На дворе не 2014 год, и явку на референдум в первую очередь европейских наблюдателей, авторитетных и компетентных политических фигур, можно будет обеспечить.

Сразу же после Референдума, на территории ЛДНР будут размещены российские военные базы, авиация, средства РЭБ, берега Азова прикроет флот. Любые попытки открыть огонь по Донецку или многострадальной Саханке будут подавляться. Как сам источник обстрела, так и сопутствующая инфраструктура, включая места базирования ВСУ в регионе. Дальше события могут развиваться вплоть до Киева. Внутриполитическая ситуация на остальной Украине, будет мягко говоря, ошеломляющая новые киевские власти.

Во втором случае, с республиками будут заключены договора о вводе российских миротворцев на линию разграничения – с целью прекращения военного конфликта и гибели мирных жителей. В случае обстрела и гибели «голубых касок» – Россия поведете себя точно так же, как и в Южной Осетии. Но, этот вариант может затянуться на несколько лет. Опять же, все будет зависеть от настроений на самой Украине – людей, в первую очередь и политиков. Возможно, нынешнее руководство Украины, оказавшись в патовой ситуации, начнет искать мирные решения.

Это самый лучший вариант: братские народы пролили достаточно крови ради интересов далеких и чужих стран. Пора подумать о себе.

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