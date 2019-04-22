Начнут ли на Донбассе выдавать паспорта России после победы Зеленского на выборах

Оправдаются ли чаяния живущих в Донбассе? Такой вопрос «КП» задала бывшему депутату Верховной Рады, являющемуся политическим беженцем, политологу, живущему в Луганске и российскому политическому аналитику.

«ПАСПОРТА И ТЕРРИТОРИИ — РАЗНЫЕ ВЕЩИ»

Бывший депутат Верховной рады трех созывов и экс-мэр Черкасска Владимир Олейник был осторожен в оценках.

- Начнется ли в ЛНР и в ДНР процесс «российской паспортизации» сразу после инаугурацией Зеленского, или возможную выдачу притормозят?

- Москва дождется, когда закончится выборная риторика — ведь Зеленский говорил вещи по юго-востоку, которые противоречат друг другу. Минские соглашения он, похоже, не читал. Потому что произносит слова «никакого особого статуса», «никакой амнистии». Но это же прописано в Минске!

- Выдача паспортов возможна в этом году?

- Немало число жителей Донбасса такие паспорта уже получили. Но речь все-таки о массовой выдаче — сотням тысяч людей. Если это начнется — возникнет международный прецедент. Если Донбасс получит российские паспорта — значит, на этой территории живут российские граждане. Читаем Российскую Конституцию: гражданин Российской Федерации находится под защитой государства. Где бы он ни находился. У США такая же позиция.

- Но тогда Россия действительно может стать одной из сторон конфликта — чего до сих пор не было, хотя Киев в этом Москву и обвинял?

- Ну, пока не напрямую. Паспорта и территории — это все-таки разные вещи. Донбасс де юре является частью территории Украины. Но сигнал поступит серьезный - если вы, в Киеве, не можете урегулировать этот вопрос, то придется поступать по другому. В международном праве существуют две фундаментальные вещи, которые противоречат друг другу. Одна — нерушимость границ, другая — право народов на самоопределение. Если вы не можете сохранить мир на Донбассе — мы подаем на развод с государством, которое не способно содействовать даже в формировании органов власти…Так вы обеспечьте нам право на голос! Донбасс может сказать — это не по правилам, и Донбасс будет прав. Также могут сказать и работающие в России — на каком основании их лишили права голоса?

- Каков процент людей, которые бы на Донбассе хотели получить российские паспорта ?

- Если люди получат паспорта - они смогут получить и социальные выплаты — но для этого нужно специальное решение в Москве. Но я боюсь другого — тогда на Донбассе никого не останется, многие просто уедут в Россию. Гражданство для людей — хороший стартовый статус для своего обустройства в РФ.

- Живущие в Донецке и Луганске говорят, что информация о российских паспортах уже не раз возникала — но все оказывалось слухами, у людей наступает разочарование.

- Я гражданин Украины, живущий в России как политический беженец. Россия дала мне возможность зарабатывать здесь себе своим трудом. Отношусь с уважением к российскому народу и в целом к власти. Я слышал про эти слухи. Окончательное решение приниматься будет на очень высоком уровне. Исходя из своего опыта, я понимаю: сказав «а», надо говорить «б». Нельзя принять решение, но не иметь дальнейшего плана. Я не знаю этого плана. Но могут предположить, что это станет плохим сигналом для Украины.

«ПЕНСИОНЕРАМ НУЖНЫ ГАРАНТИИ»

Политолог из Луганска Юлий Федоровский уже слабо верит слухам о паспортах РФ:

- В Луганске есть информация — паспорта уже «завезли»?

- После 2014-го года я несколько раз уже пережил волну слухов о том, что «вот-вот начнут давать российские паспорта».

- Ряд экспертов утверждали еще в марте, что выдача паспортов могла начаться, останься Порошенко у власти и продолжи он давление на юго-восток...

- Донбассу придется исходить из новых реалий, связанных с победой Зеленского. Если он после инаугурации начнет выполнять свою предвыборную программу - а он ведь говорил о прекращении обстрелов непризнанных республик - и переходу к более активным переговорам с российской стороной, возможно, тогда, процесс выдачи паспортов будет активизирован.

- В Луганске и Донецке кивают на путь Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии...

- Но там долгий путь выдачи паспортов местному население прошли. Даже если в ЛНР и ДНР начнут выдавать паспорта РФ сотням тысяч людей — процесс затянется на много лет. Населения здесь больше, чем в в других непризнанных республиках в разы.

- Сколько людей такие паспорта заходят иметь?

- Зависит от многих факторов. От половины до трех четвертей населения. Например, много пенсионеров, которые за эти годы все же оформили получение украинских пенсий. Если им придется отказываться от этих денег за красную книжечку с двуглавым орлов — пенсионеры Донбасса могут и не воспринять это с удовольствием. Ведь они не знают — что будет тогда с их пенсиями? А им надо получать деньги каждый месяц - просто чтобы выжить. И получать на той, украинской стороне. Мой отец не смог заняться процессом оформления, надо тратить много нервов и здоровья — и он ни разу не получил ее за 5 лет. Большинство молодого, мобильного населения отсюда разбегается, а число пенсионеров растет.

- То есть число желающих получить паспорт РФ на Донбассе будет напрямую зависеть от того, будет ли это сразу сопровождаться получением российской пенсии или иных социальных выплат?

- Именно так.

«ПАСПОРТА ХОТЯТ ОТ 50 ДО 80%»

Директор департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков убежден, что Москва будет ждать шагов Киева:

- Все ожидают конкретных шагов?

- Да, а не слов — по отношению к Москве, отношению к войне. После чего и будут предприняты или не предприняты шаги по выдаче паспортов. В том статусе, в котором республики находятся сейчас, это довольно сложно для России. Эти люди в буферной зоне. Они не могут полноценно участвовать в социальных процессах, связанных с Украиной. И не могут полноценно с документальной точки зрения иметь гарантии на проезд в Россию, на близлежащие территории, например, в Ростовскую область. Это вызывает напряжение и в самих республиках - незавершенность этого вопроса со стороны Москвы. Основные действия РФ по аналогии с выдачей паспортов жителям Приднестровья, Южной Осетии или Абхазии — понятны. И ясно, какими могут быть действия на Донбассе.

- Сразу после завершения голосования Зеленский сказал, что займется возвратом всех украинских политзаключенных» и решением проблемы Донбасса.

- Посмотрим на направление внешней политики — изменится ли тональность Киева. На территории Украины немало политзаключенных и с российскими паспортами, и тех, кто жил на юго-востоке Украины. А в России много вынужденно уехавших из Донецкой и Луганской областей — у людей и недвижимость там осталось, и бизнес. Москва, например, ставит условие: выпуск всех политзаключенных на Украине и возврат на Украину тех, кто оттуда вынужден был бежать, политэмигрантов — и сама гарантирует освобождение тех, кто на территории России.

- То есть Россия не сделает первый шаг в плане выдачи документов — будет ждать первый шаг Киева?

- Если шаги будут агрессивными — паспорта могут начать выдавать. Либо если будет продолжающееся бездействие.

- Этот может случиться в ближайшие месяцы?

- Вряд ли. В лучшем случае конец осени-начало зимы.

- Сколько из жителей ЛНР и ДНР захотят получить паспорта РФ по вашему прогнозу?

- Будет зависеть от формата. Для жителей Южной Осетии и Абхазии не надо было отказываться, например, от гражданства другой страны — и при том можно было и наше получить. На таких условиях, без отказа от украинского гражданства до 80 процентов населения захотят получить российский документ . Гражданство Российской Федерации им значительно облегчит жизнь. И в том, что касается социальных выплат из России в том числе. А если это будет связано с обязательным отказом от украинского гражданства, то желающих, думаю, будет около 50 процентов.

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