2019-05-31T16:32:06+03:00
Политика

Трамп принял предложение Эрдогана о создании совместной рабочей группы по С-400

Ранее Анкара заявила о необходимости вести диалог в рамках совместной группы «для устранения беспокойств»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп принял предложение Эрдогана о создании совместной рабочей группы по С-400Трамп принял предложение Эрдогана о создании совместной рабочей группы по С-400Фото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Трамп принял предложение турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана о создании совместной рабочей группы для обсуждения вопроса поставок российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Трамп позитивно отнесся к предложению Эрдогана по созданию рабочей группы по С-400», - сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник.

Напомним, в конце апреля, в телефонном разговоре Эрдоган предложил своему американскому коллеги создать совместную рабочую группу для обсуждения вопроса поставок С-400. После министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя угрозы Вашингтона по вопросам поставок ЗРС, постоянно ссылался на предложение турецкого лидера, подчеркивая необходимость вести диалог в рамках совместной рабочей группы «для устранения беспокойств». Он также заявлял о том, что сделка с Москвой является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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