2019-04-29T18:15:18+03:00
Политика

Эрдоган поговорил с Трампом о способах разрешения разногласий по поставкам С-400

В телефонном разговоре турецкий лидер предложил своему американскому коллеги создать совместную рабочую группу для обсуждения вопроса поставок российских ЗРК
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400. Главы США и Турецкой республики также обсудили проблемы терроризма.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обменялись мнениями по теме Сирии, а также договорились продолжать тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Наш президент поднял тему создания рабочей группы по поставкам систем С-400», - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой сообщил, что переговоры по поставкам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot продолжаются, но при этом Анкара не намерена отказываться С-400. Более того он отметил, что подготовка турецких пилотов по эксплуатации американских истребителей пятого поколения F-35 также продолжается несмотря на то, что Вашингтон угрожал отменой поставки F-35, если Турция закупит российские ЗРК.

Напомним, что Вашингтон долгое время пытаются отговорить Турцию от покупки российских С-400. Тем не менее Эрдоган сообщил, что Турецкая республика не откажется от поставок, которые могут быть завершены уже раньше июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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