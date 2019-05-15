2019-05-15T15:15:01+03:00
Политика

МИД Турции: сроки поставки С-400 не подлежат никакому переносу

В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных систем является окончательным и не подлежит корректировке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных систем является законченным и не подлежит корректировкиВ турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных систем является законченным и не подлежит корректировкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заключенное соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400 является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что диалог с США в рамках рабочий группы поможет устранить беспокойство Вашингтона.

«Речи нет ни о каком переносе сроков. Это законченное соглашение, зачем говорить о переносе или приостановлении? Этого нет на повестке дня. Мы хотим начать работать с США в рамках рабочей группы. Пусть работают специалисты, чтобы устранить беспокойство США. Наши контакты по этой теме с США продолжаются. Пока нет ничего определенного, но мы подходим к вопросу конструктивно», - сказал Чавушоглу.

Напомним, 29 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам С-400, от которых США уже долгое время пытаются отговорить Анкару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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