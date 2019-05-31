Защита Мамаева просит омбудсмена Москалькову помочь в восстановлении прав футболиста

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-31T18:29:55+03:00

Адвокат полузащитника рассказал об обращении к уполномоченному по правам человека в России [видео]

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Защита футболиста Павла Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой направить письмо о нарушении прав спортсмена к председателю Мосгорсуда, где 13 июня состоится судебное заседание. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов.

«В апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности», - передает ТАСС слова Бушманова, который указал на основания «для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи».

Напомним, что 8 мая, в Пресненский суд Москвы вынес решение по нашумевшему делу футболистов. Александр и Кирилл Кокорины получили 1 год и 6 месяцев общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий по 1 году 5 месяцев колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707583" frameborder="0"></iframe> Министр спорта Колобков о приговоре Мамаеву и Кокорину.

ИСТОЧНИК KP.RU