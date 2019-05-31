Ремонт здания Госдумы отложили из-за пустот в фундаменте
Запланированные на лето ремонтные работы в здании Государственной думы на Охотном ряду пришлось отложить. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.
"Активная фаза работ, связанных с ремонтом и реставрацией в здании Госдумы, летом не планируется", - сказала она.
Отсрочка связана с необходимостью проведения дополнительных исследований и проектных работ. Курированием данной деятельности займется специальная рабочая группа из представителей различных ведомств и организаций, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в фундаменте здания Госдумы обнаружили две огромные пустоты. Находку сделала строительная компания, которая должна была заняться реконструкцией. Оказалось, что фундамент находится просто в ужасающем состоянии, и депутаты в любой момент могут провалиться в подвал.
В фундаменте здания Госдумы обнаружили огромные дыры.
ИСТОЧНИК KP.RU