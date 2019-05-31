2019-05-31T19:33:54+03:00
Политика

Ремонт здания Госдумы отложили из-за пустот в фундаменте

Специалистам необходимо провести дополнительные исследования и проектные работы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ремонт зала заседаний Госдумы откладываетсяРемонт зала заседаний Госдумы откладываетсяФото: Иван ВИСЛОВ
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Запланированные на лето ремонтные работы в здании Государственной думы на Охотном ряду пришлось отложить. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

"Активная фаза работ, связанных с ремонтом и реставрацией в здании Госдумы, летом не планируется", - сказала она.

Отсрочка связана с необходимостью проведения дополнительных исследований и проектных работ. Курированием данной деятельности займется специальная рабочая группа из представителей различных ведомств и организаций, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в фундаменте здания Госдумы обнаружили две огромные пустоты. Находку сделала строительная компания, которая должна была заняться реконструкцией. Оказалось, что фундамент находится просто в ужасающем состоянии, и депутаты в любой момент могут провалиться в подвал.

В фундаменте здания Госдумы обнаружили огромные дыры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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