2019-05-21T18:06:31+03:00
Политика

Депутаты могут провалиться под землю: В фундаменте здания Госдумы обнаружили огромные дыры

Их обнаружили строители во время подготовки к реконструкции парламента [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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В Думе забили тревогу! А вдруг депутаты, узнав о возможном обрушении, откажутся ходить на работу?В Думе забили тревогу! А вдруг депутаты, узнав о возможном обрушении, откажутся ходить на работу?Фото: Иван ВИСЛОВ
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Это могло стать анекдотом, но превратилось в реальную новость. Парламент просто напросто может не выдержать веса наших депутатов. В соцсетях выставили видео думских «пещер». Это пустоты в фундаменте здания — всего нашли две штуки. Удивительно, но обнаружил их сын Жириновского, вице-спикер Игорь Лебедев.

- Я не исключаю, что придётся отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю, - сказал журналистам Лебедев. - В любой момент здание вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал.

В фундаменте здания Госдумы обнаружили огромные дыры.

В Думе забили тревогу! А вдруг депутаты, узнав о возможном обрушении, откажутся ходить на работу? Всех успокаивать принялся сам вице-спикер.

- Не хотелось бы наводить панику, - сказал «КП» Лебедев. - В планах Госдумы была реконструкция зала заседаний. Строительная компания, которая должна была произвести в этом году реконструкцию, начала изучать фундамент. В результате выяснилось, что фундамент находится в ужасном состоянии. Сегодня-завтра здание может быть признано аварийным. Конечно, это не говорит о том, что оно может обрушиться. Но по законодательству оно должно быть выселено. Должны начаться аварийные работы.

СКАЗАНО

«Что касается вашего замечания, учитывая, что мы этот вопрос на Совете [Думы] обсуждали, и делается все для того, чтобы фундамент усилить, то думаю, что [этого] не случится. [Вице-спикер от ЛДПР] Игорь Владимирович [Лебедев] только что ходил посещать подвалы и простукивал фундамент, поэтому можете этот вопрос обсудить на фракции»

(Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госдумы, - о возможном обрушении задания).

ИСТОЧНИК KP.RU

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