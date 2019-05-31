Цена нефти упала ниже $62 за баррель

31 Май 23:04 2019-05-31T23:09:57+03:00

На этом фоне рубль дешевеет по отношению к доллару и евро

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Стоимость нефти продолжает падать. В пятницу в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена на августовские фьючерсы нефти марки Brent снизилась на 5,17 процента - до 61,95 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 21:32 мск.

Ниже 62 долларов бочка нефти стоила в последний раз 12 февраля 2019 года.

Также подешевела на 5,44 процента нефть марки WTI. Цена июльских поставок за один баррель - 53,5 доллара.

Российская валюта отреагировала на это падением по отношению к доллару и евро. Так "американец" вырос на 3 копейки и торговался по 65,38 рубля, а европейская валюта - на 7 копеек и стоила 73,01 рубля.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, нефть дешевеет на фоне торговой воны США и Китая, которые являются главными покупателями сырья в мире. Падение цен на "черное золото" началось еще на прошлой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU