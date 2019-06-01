2019-06-01T22:52:59+03:00
Спорт

Тоттенхэм - Ливерпуль: первый тайм финала Лиги Чемпионов завершился со счетом 0:1

Единственный гол в начале поединка забил Мохамед Салах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мохамед Салах открыл счет в поединке.Мохамед Салах открыл счет в поединке.Фото: REUTERS
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В Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" завершился первый тайм финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Команда Юргена Клоппа выиграла стартовые 45 минут этой игры со счетом 1:0.

Уже на 2-й минуте матча гол в ворота Уго Льориса забил форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Уже на 84-й секунде поединка случился первый мяч после того, как рукой в своей штрафной сыграл защитник "Тоттенхэма" Сиссокко. Он пытался прервать опасный прострел в район 11-метровой отметки от Садьо Мане.

Гол в ворота "Тоттенхэма" стал вторым по быстроте за всю историю финалов Лиги Чемпионов. Быстрее на 50-й секунде в 2005 году забивал Паоло Мальдини в легендарной игре "Милан" - "Ливерпуль".

Финальный матч Лиги Чемпионов 2018/2019 Тоттенхэм - Ливерпуль пройдет сегодня, 1 июня, в Мадриде. Игра стартовала в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию финала Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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