Власти Финляндии запретили продажу и ввоз морщинистого шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило продажу и ввоз одного из видов шиповника - шиповника морщинистого. Растение было добавлено в список вредоносных, не являющихся характерными для североевропейского государства.
Морщинистый шиповник очень широко распространился в стране за прошедшее столетие и сейчас встречается практически везде. Его используют в качестве живой изгороди в садах, парках и около водоемов. Теперь же растение собираются уничтожить.
Сам запрет на ввоз и продажу кустарников вступил в силу с 1 июня, а через три года их запретят еще и выращивать. На сайте ведомства поясняется, что шиповник морщинистый быстро распространяется и замещает всю типичную для конкретной местности растительность, особенно если это происходит на берегу моря.
На настоящий момент в списке вредоносных растений в Финляндии находятся также люпин многолистный, горец сахалинский и другие.
Сайт kp.ru писал о том, что в России морщинистый шиповник больше известен под названием роза ругоза. Он может расти на песке, соленых и бедных почвах и даже при температуре минус 40 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU