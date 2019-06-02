2019-06-02T15:57:50+03:00
В мире

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз морщинистого шиповника

Используемое в качестве живой изгороди растение внесли в список вредоносных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июняЗапрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило продажу и ввоз одного из видов шиповника - шиповника морщинистого. Растение было добавлено в список вредоносных, не являющихся характерными для североевропейского государства.

Морщинистый шиповник очень широко распространился в стране за прошедшее столетие и сейчас встречается практически везде. Его используют в качестве живой изгороди в садах, парках и около водоемов. Теперь же растение собираются уничтожить.

Сам запрет на ввоз и продажу кустарников вступил в силу с 1 июня, а через три года их запретят еще и выращивать. На сайте ведомства поясняется, что шиповник морщинистый быстро распространяется и замещает всю типичную для конкретной местности растительность, особенно если это происходит на берегу моря.

На настоящий момент в списке вредоносных растений в Финляндии находятся также люпин многолистный, горец сахалинский и другие.

Сайт kp.ru писал о том, что в России морщинистый шиповник больше известен под названием роза ругоза. Он может расти на песке, соленых и бедных почвах и даже при температуре минус 40 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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