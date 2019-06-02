В РПЦ опровергли сообщения о пропаже останков детей Николая II
Останки Алексея и Марии Романовых - детей последнего российского императора Николая II - по-прежнему хранятся в Новоспасском монастыре в Москве. Никто их никуда не увозил. Такое заявление сделал пресс-секретарь московского Патриарха Александр Волков.
При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что кто-то забрал прах монарших детей из монастыря для каких-то манипуляций.
"Я тоже узнал об этом из публикаций неких СМИ. Понятно, что это все слухи и домыслы о пропаже. Завтра мы более подробно это разъясним", — сказал Волков в эфире радио "Говорит Москва".
В Новоспасском монастыре ситуацию пока никак не прокомментировали.
Напомним, что что в начале прошлого века в подвале одного из домов в Екатеринбурге по приказу большевиков расстреляли всю семью Николая II. Тела убитых вывезли, облили серной кислотой и закопали. Сайт kp.ru писал о том, что в 90-х годах останки отыскали, но церковь отказалась признать их принадлежность к семейству Романовых, несмотря на результаты экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU