2019-06-02T17:32:07+03:00
Политика

В РПЦ опровергли сообщения о пропаже останков детей Николая II

Ранее в СМИ появилась информация, что прах Марии и Алексея Романовых вывезли из Новоспасского монастыря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В РПЦ прокомментировали «исчезновение» останков детей Николая IIВ РПЦ прокомментировали «исчезновение» останков детей Николая IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Останки Алексея и Марии Романовых - детей последнего российского императора Николая II - по-прежнему хранятся в Новоспасском монастыре в Москве. Никто их никуда не увозил. Такое заявление сделал пресс-секретарь московского Патриарха Александр Волков.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что кто-то забрал прах монарших детей из монастыря для каких-то манипуляций.

"Я тоже узнал об этом из публикаций неких СМИ. Понятно, что это все слухи и домыслы о пропаже. Завтра мы более подробно это разъясним", — сказал Волков в эфире радио "Говорит Москва".

В Новоспасском монастыре ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, что что в начале прошлого века в подвале одного из домов в Екатеринбурге по приказу большевиков расстреляли всю семью Николая II. Тела убитых вывезли, облили серной кислотой и закопали. Сайт kp.ru писал о том, что в 90-х годах останки отыскали, но церковь отказалась признать их принадлежность к семейству Романовых, несмотря на результаты экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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